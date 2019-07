Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruchsversuch

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter wollten in der Nacht zum Donnerstag (18.07.2019) in ein Wohnhaus am Libellenweg einbrechen. Eine Bewohnerin des Einfamilienhauses wurde am Morgen auf den versuchten Einbruch aufmerksam. Als sie die Terrasse betrat, lagen dort zahlreiche Scherben. Die Thermopaneüberdachung der Terrasse war zerbrochen. Offenbar hatte jemand versucht, darüber an das Gebäude zu gelangen. Dafür spricht auch, dass auf dem angrenzenden Gargendach verschiedene Werkzeuge gefunden wurden, die dort vom Täter zurückgelassen worden waren. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruchsversuch geben können, Telefon 05451/591-4315. Besonders interessant ist dabei die Zeit um 02.00 Uhr. Zu dem Zeitpunkt waren dort verdächtige Geräusche gehört worden.

