Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - mehrfach ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Annweiler (ots)

Bei einem 24-jährigen Autofahrer stellte die Polizei am Mittwoch, den 14.08.19, im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Annweiler fest, dass dieser zum wiederholten Mal ohne gültige Fahrerlaubnis ein Kraftfahrzeug führte. Obwohl der Mann bereits in der Vergangenheit mehrfach ohne gültigen Führerschein unterwegs war und entsprechend bestraft wurde, zeigt er sich weiterhin uneinsichtig. Er wird nunmehr erneut wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis beanzeigt und muss damit rechnen, dass sein von ihm geführtes Auto der Verwertung zugeführt wird.

