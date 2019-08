Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65 - Autorennen zw. Neustadt Wstr. und Edenkoben

A65 NW und Edenkoben (ots)

Gestern Abend wurde um 22:00 Uhr ein Autorennen auf der A65 zw. Neustadt und Edenkoben in Richtung Karlsruhe gemeldet. Beteiligt sollen ein grauer Mercedes und ein schwarzer Audi, beide mit Kennzeichen NW-, gewesen sein. Die Fahrzeuge fuhren bei der AS Edenkoben ab und führten ihr Rennen auf der K6 in Richtung Venningen weiter. Die Polizei bittet Zeugen sich unter Tel. 06323 9550 zu melden.

