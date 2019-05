Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Motorradsicherheitstag in Trier

Bild-Infos

Download

Trier (ots)

Am Sonntag dem 19. Mai 2019 dreht sich in Trier alles um's Motorrad.

Die Polizeidirektion Trier, die Kreisverkehrswacht Trier-Saarburg und die Verkehrswacht der Stadt Trier laden zum Motorradsicherheitstag ein. Motorradbegeisterten wird auf dem Veranstaltungsgelände in der Niederkircher Straße Vieles geboten.

Um 9 Uhr treffen sich die Biker und Instruktoren. Gemeinsam mit Motorradfahrern der rheinland-pfälzischen und luxemburgischen Polizei starten die Besucher ab ca. 10 Uhr in einzelnen Gruppen, über den Tag verteilt, zu einer Ausfahrt rund um Trier. Sicheres Fahren, vor allem in Gruppen steht hier im Vordergrund. Dazu geben Experten während der Tour individuelle Anregungen und Feedback. Parallel können die Gäste auf dem Veranstaltungsgelände an verschiedenen Fahrübungen teilnehmen, bei denen sie durch Fahrlehrer und Fachleute angeleitet werden. Neben einer Erste-Hilfe Auffrischung und Infoständen der Polizei und des ADAC, werden Trierer Zweiradhändler auf dem Gelände ausstellen, Probefahrten anbieten und die Neuerungen auf dem Motorradmarkt präsentieren.

Anmeldung und weitere Infos zu der kostenlosen Veranstaltung unter: http://s.rlp.de/Yoz.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell