Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend, den 31.08.19, gegen 21 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Ludwigshafen mit seinem Motorrad die Industriestraße in Fahrtrichtung Ludwigshafen-Mitte, ihm entgegen kam die Fahrzeugführer eines Renault, die in Höhe der Einmündung Industriestraße/In den Ziegelgärten nach links in diese einfahren wollte. Während des Abbiegevorganges übersah die der PKW-Fahrerin den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrrad stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung zur weiteren Behandlung in das Klinikum Ludwigshafen verbracht.

