Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagvormittag (31.08.19) parkte die Geschädigte mit ihrem PKW auf Mutter-Kind-Parkplatz des Aldi-Marktes in der Kurt-Schumacher-Straße, als sie nach dem Einkauf zum PKW zurückkehrte, stellte sie einen frischen Schaden an der Beifahrerseite fest. Vermutlich beschädigte der Fahrer des zuvor neben ihr geparkten PKW beim Be- oder Entladen bzw. Ein/Aussteigen ihr Fahrzeug. Die Geschädigte konnte sich erinnern, dass zuvor ein schwarzes Auto neben ihrem Fahrzeug parkte, aus diesem stiegen ein Mann, eine Frau und ein Kind aus. Das Kind hatte helle, schulterlange Haare und ein rosafarbenes T-Shirt an. Zu dem PKW konnte die Geschädigte keine weiteren Angaben machen. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 sucht Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter Tel.: 0621 963-2222 oder E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de erbeten.

