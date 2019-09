Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - PKW aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

Von Freitag- auf Samstagnacht wurde in der Nachtigallstraße versucht in einen PKW Opel einzubrechen und Kfz-Teile zu entwenden, was jedoch misslang. Des Weiteren wurde in der gleichen Nacht in der Tirolerstraße ebenfalls in einen PKW Opel eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und entwendeten daraus einen kleinen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise in beiden Fällen bitte unter 0621/963-2773.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell