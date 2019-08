Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Unfallzeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagnachmittag (30. August 2019) kam es gegen 16:15 Uhr auf der B9 in Höhe des Kreuz Nachtweide zu einem Unfall, zu dessen Aufklärung die Polizei Zeugen sucht. Der Fahrer eines silberfarbenen Ford Focus war von der A6 kommend in Richtung Ludwigshafen unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Pfingstweide der Bundesstraße weiter in Richtung Frankenthal folgen. Ein weißer Skoda Octavia beabsichtige ebenfalls dort abzufahren und ordnete sich nach rechts ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Während die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallgeschehen machten, verdichteten sich die Hinweise, dass ein riskantes Fahrmanöver Ursache der Kollision gewesen sein könnte. Die Polizei Oppau (Polizeiinspektion Ludwigshafen 2) sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter Tel.: 0621 963-2222 oder E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de erbeten.

