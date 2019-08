Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auslobung von 500 Euro nach Sachbeschädigung

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag den 03.08.2019 15 Uhr und Montag 05.08.2019 7 Uhr haben unbekannte Täter am Schulzentrum in Mundenheim in der Karolina-Burger-Straße 42 in Ludwigshafen mehrere Fenster und Türen beschädigt und hierbei ca. 30 Scheiben mit Schotter- und Backsteinen eingeworfen, welche sie zuvor aus dem naheliegenden Gleisbett der Straßenbahn entnommen hatten. Die Schadenshöre wird auf 15 000 bis 20 000 Euro geschätzt. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Täterermittlung führen, hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt. Über die Zuerkennung und gegebenenfalls die Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamte bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Ebenfalls ausgeschlossen sind unmittelbar durch die Tat geschädigte Personen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell