Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines Einfamilienhauses

Hanhofen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nachtrag zu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/4356977

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Hanhofen am 25.08.2019 wurde der Brandort inzwischen durch einen Brandsachverständigen sowie Brandermittler der Kriminalinspektion Ludwigshafen begangen. Bei der Begutachtung ergaben sich keine eindeutigen Hinweise auf die Brandursache. Für ein vorsätzliches Handeln bestehen keine konkreten Anhaltspunkte. Die durch das Rauchgas verletzte 14-Jährige wurde bereits am 26.08.2019 wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1033

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell