Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Nach Wohnungseinbruch Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagmorgen fuhr ein deutlich alkoholisierter 28-jähriger mit seinem Fahrrad vor die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um dort einer die Dienststelle betretenden Funkstreife den Einbruch in seine Wohnung in der Kropsburgstraße zu melden. Ein Atemalkoholtest ergab beim Anzeigenerstatter einen Wert von 1,95 Promille. Dem Radfahrer wurde ein Blutprobe entnommen. Neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Radfahrer werden Ermittlungen zu dessen Nachteil wegen des Einbruches in seine Wohnung geführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell