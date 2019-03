Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gefährlich überholt, Schlangenlinien, zerkratzter Pkw und Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Gefährliche Überholer

Auf der Ortsumfahrung der L1161von Bargau ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Auffahrunfall, bei dem ein 54-jähriger VW-Fahrer gegen 17.15 Uhr auf den Dacia einer 21-Jährigen auffuhr. Diese hatte zuvor stark abbremsen müssen, um einen Frontalzusammenstoß mit drei entgegenkommenden Fahrzeugen zu vermeiden, die gefährlich überholt hatten. Die junge Frau wurde leicht verletzt. Beide Pkw mussten in der Folge abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 3500 Euro beziffert. Hinweise auf die Überholer erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfälle

Am Verteiler Ost an der B29 fuhr am Donnerstag gegen 16 Uhr ein 51-Jähriger mit seinem Skoda auf den VW eines 18-Jährigen auf, der seinen Pkw zuvor abgewürgt hatte. 2500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Rund 3000 Euro entstanden bei einem weiteren Auffahrunfall, der sich ebenfalls am Donnerstagnachmittag am Kalten Markt ereignete. Ein 18-jähriger Audi-Fahrer fuhr dort gegen 16.30 Uhr mit seinem Audi auf den Opel einer 47-Jährigen auf.

Heubach: Schlangenlinien ohne Führerschein und Erlaubnis

Ein 20-Jähriger Autofahrer war am frühen Freitagmorgen Im Brühl in Schlangenlinien unterwegs. Er wurde deshalb gegen 0.20 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass er alkoholisiert war, weshalb er die Ordnungshüter mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten musste. Da der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, erwartet ihn eine weitere Strafanzeige. Letztlich kam noch heraus, dass er den Pkw ohne Wissen und Einverständnis seines Freundes, den Besitzer des Pkws, gefahren hatte, sodass diesbezüglich die dritte Anzeige ansteht.

Essingen: Auffahrunfall

Eine 33-jährige VW-Lenkerin verursachte am Donnerstagabend gegen 20 Uhr einen Auffahrunfall, als sie die B 29 in Fahrtrichtung Mögglingen befuhr. Sie hatte zu spät bemerkt, dass es im Baustellenbereich vor der Hermannsfelder Brücke zu einem Rückstau im Bereich der Fahrbahnverengung kam und war auf den stehenden VW eines 70-Jährigen aufgefahren. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro.

Aalen: Opel zerkratzt

Am Donnerstag wurde zwischen 15.50 Uhr und 17.10 Uhr von einem Unbekannten ein silberfarbener Pkw Opel Astra ringsum zerkratzt, der auf dem Parkplatz des Gemeindehauses in der Friedhofstraße abgestellt war. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Im Einmündungsbereich Danziger Straße/Königsberger Straße missachtete eine 31-jährige Audi-Lenkerin am Donnerstag gegen 16.30 Uhr die Vorfahrt einer von rechts heranfahrenden 18-jährigen Skoda-Lenkerin. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Hüttlingen: Unfall beim Abbiegen

Während ein 47-jähriger Lkw-Lenker am Donnerstag gegen 14.20 Uhr von der Sulzdorfer Straße nach links in die Römerstraße abbog, fuhr ein nachfolgender 72-jähriger VW-Lenker links an ihm vorbei und streifte den Lkw. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

Abtsgmünd: Unfall beim Ausparken

Auf einem Kundenparkplatz im Gewerbegebiet Osteren parkten ein 58-jähriger Daimler-Lenker sowei ein 40-jähriger Hyundai-Fahrer am Donnerstag gegen 11.45 Uhr gleichzeitig rückwärts aus und stießen zusammen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3300 Euro.

Abtsgmünd: Unfall aus Unachtsamkeit

Am Donnerstag befuhr ein 24-jähriger Suzuki-Lenker gegen 9 Uhr die Hauptstraße, als er mit einer vorausfahrenden 37-jährigen Ford-Lenkerin zusammentieß, die nach rechts in eine Parklücke einbiegen wollte. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Als zwei Fahrzeuglenkerinnen am Donnerstagnachmittag auf einem Kundenparkplatz in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße zeitgleich rückwärts aus zwei gegenüberliegenden Parkbuchten ausparkten, stießen sie zusammen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Neuler: Radfahrerin gestürzt

Im Einmündungsbereich Friedhofstraße/Eichenstraße bremste eine 30-jährige Radfahrerin am Donnerstag gegen 15 Uhr ihr E-Bike mit der Vorderbremse zu stark ab und stürzte dadurch vom Rad. Sie wurde dabei leicht verletzt und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

