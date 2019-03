Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Motocross-Fahrer gesucht, Unfälle, Körperverletzung und anderes

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Waiblingen (ots)

Schorndorf: Wer kennt diese Motocross-Maschine? Polizei bittet nach Flucht um Zeugenhinweise!

Den Fahrer einer Motocross-Maschine ohne Kennzeichen sucht die Polizei nach zwei Vorfällen am Mittwoch in Schorndorf. Zur Mittagszeit wollte eine Streifenbesatzung im Bereich der Waiblinger Straße einen Motorradfahrer mit Sozius kontrollieren, nachdem dieser ohne Kennzeichen unterwegs war. Dem Motorradfahrer gelang es durch geschickte Fahrweise den Streifenwagen abzuhängen.

Kurze Zeit später, um 12:54 Uhr, fuhr vermutlich derselbe Motorradfahrer, inzwischen ohne Sozius, in der Vorstadtstraße in Richtung Heinkelstraße. Hierbei fuhr er auf einen BMW einer 21-Jährigen auf, die verkehrsbedingt angehalten hatte. Er stürzte und verlor seinen Helm. An dem Auto war hierbei ein Sachschaden von circa 1.500 Euro entstanden. Anschließend rappelte sich der Motorradfahrer wieder auf und flüchtete mit seiner Maschine von der Unfallstelle in Richtung Benzstraße. Den Motorradhelm ließ er an der Unfallstelle zurück.

Um 14:24 Uhr wurde die Motocross-Maschine auf einem Gartengrundstück am Holzberg von einem Zeugen entdeckt und der Polizei gemeldet. Den Ermittlungen zufolge handelte es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um das zuvor gesuchte Fahrzeug. Ein Bild der Maschine ist der Pressemitteilung beigefügt.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zum Eigentümer und dem Fahrer machen? Wer wurde durch die Fahrweise des Motorradfahrers gefährdet oder geschädigt? Wer hat die Flucht vor der Polizei oder die Flucht nach dem Unfall beobachtet?

Hinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf, Telefon 07181/204-0.

Rudersberg: Münzautomaten aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag mehrere Münzautomaten an einer SB-Waschanlage in der Heilbronner Straße aufgebrochen. Hierbei wurden rund 200 Euro entwendet. Der Sachschaden fiel mit 1.500 Euro weitaus höher aus.

Winnenden: Busfahrer bespuckt

Ein aggressiver Fahrgast hat am Donnerstagmorgen einen Busfahrer angespuckt und beleidigt. Der etwa 25 - 35 Jahre alte Mann war im Erlenhof in den Linienbus eingestiegen und den Busfahrer aufgefordert gefälligst schneller zum Busbahnhof zu fahren, da er noch seine S-Bahn erreichen müsse. Der Busfahrer lies sich nicht aus der Ruhe bringen und setzte seine Fahrt ordnungsgemäß fort. Am Busbahnhof in Winnenden angekommen schubste der Täter den 57 Jahre alten Busfahrer, spuckte ihn an und machte eine drohende Handbewegung, ehe er den Bus verließ.

Der Täter war circa 170 - 175 cm groß, trug eine Tarnhose und hatte nordafrikanisches Aussehen. Außerdem hatte große schwarze Kopfhörer getragen.

Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden, Telefon 07195/694-0.

Winterbach: Autofahrerin geriet auf Gegenfahrbahn - eine Schwerverletzte

Eine 51 Jahre alte Audi-Lenkerin befuhr am Mittwoch um 12:42 Uhr den Kreisverkehr am Marktplatz / Kronenbergele und verließ diesen in Richtung Bahnhof. Hierbei geriet sie infolge nicht angepasster Geschwindigkeit gegen Bordstein, übersteuerte und geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Audi mit einem entgegenkommenden Auto einer 84-Jährigen zusammen. Die Seniorin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen war ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro entstanden.

Urbach: Auto zerkratzt

Zwischen Dienstag und Donnerstag hat ein unbekannter Täter einen in der Maiergartenstraße geparkten Renault Twingo mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Die Polizei Plüderhausen nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 07181 81344 entgegen.

Nellmersbach: Unfall auf B14

Auf der Bundesstraße 14 kam es am Donnerstag gegen 7:15 Uhr in Fahrtrichtung Waiblingen zu einem Verkehrsunfall zwischen der Anschlussstelle Nellmersbach und der Anschlussstelle Winnenden. Ein 24 Jahre alter Ford-Lenker übersah beim Spurwechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen einen dort fahrenden PKW der Marke VW eines 20-Jährigen. Eine nachfolgende 51-jährige Mercedes-Fahrerin übersah, dass ein 52-jähriger VW-Lenker seinen Wagen aufgrund des Unfalls abgebremst hatte und fuhr auf diesen auf. Danach fuhr sie auf den bereits in den ersten Unfall verwickelten VW des 20-Jährigen auf. In der Folge waren der Mercedes und der VW des 52-Jährigen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 12.500 Euro.

Kernen im Remstal: Autofahrer tickt aus

Am Donnerstag kurz vor 8:00 Uhr parkte ein Landwirt sein Fahrzeug auf einem für land- und forstwirtschaftliche Zwecke freigegebenen Weg. Ein nachfolgender BMW-Fahrer kam daraufhin mit seinem Wagen nicht an dem geparkten Wagen vorbei. Auf Ansprache des Landwirts, wieso der BMW-Fahrer den landwirtschaftlichen Weg nutze, fing dieser an zu schreien, holte aus seinem Wagen eine Holzstange und ging damit auf den Landwirt los. Der BMW-Fahrer ließ nach kurzer Verfolgung von dem Landwirt ab und ging zu seinem Wagen zurück. Dort angekommen, unterhielt er sich kurz mit einer Person, die mit einem weißen Ford Kombi ebenfalls auf den landwirtschaftlichen Weg eingefahren war. Beide setzen daraufhin mit ihren Fahrzeugen zurück und entfernten sich von der Örtlichkeit. Der 37-Jährige BMW-Lenker konnte mittlerweile ermittelt werden.

Die Polizei Kernen sucht nun die Person in dem weißen Ford und weitere Zeugen die zu dem Vorfall Angaben machen können. Der Polizeiposten Kernen ist telefonisch unter 07151 41798 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell