POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruchsversuch - Unfälle

Schwäbisch Hall: Unvorsichtig beim Rückwärtsfahren

In der Stauffenbergstraße fuhr am Donnerstag gegen 11 Uhr ein 51-jähriger Ford-Fahrer rückwärts in den fließenden Verkehr ein, ohne ausreichend auf den Verkehr zu achten. Er übersah einen Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand 1800 Euro Sachschaden.

Ilshofen: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr die K 2668 zwischen Oberaspach und Ilshofen auf Höhe Lerchenmühle infolge Unachtsamkeit von der Straße ab. Beim Überfahren von Verkehrszeichen entstand an seinem Auto Totalschaden, der auf 2000 Euro beziffert wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Schwäbisch Hall: Versuchter Wohnungseinbruch

In der Neustetter Straße versuchte am Donnerstagvormittag zwischen 9.40 Uhr und 12.50 Uhr ein Einbrecher in ein Wohnhaus einzudringen. An der Eingangstür waren entsprechende Aufbruchsspuren erkennbar. Möglicherweise wurde der unbekannte Einbrecher bei der Tatausführung gestört. Die Polizei Schwäbisch Hall bittet nun unter Tel. 0791/4000 um sachdienliche Hinweise zum Einbruchsversuch.

