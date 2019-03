Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Kindstypisches Gehabe löst Polizeieinsatz aus

Aalen (ots)

Zwei 13 Jahre alte Buben haben sich am Mittwoch dumme Sprüche mit fragwürdigem Inhalt zugesandt, deren Tragweite ihnen offensichtlich nicht bewusst war. Am Ende bekam einer der Beiden kalte Füße und schrieb in die Chatgruppe seiner Schule, dass sein Kumpel verdächtige Äußerungen gemacht habe, worauf er auf die Androhung einer Amoktat schließe. Für den Folgetag meldete sich der Hinweisgeber selbst krank. Nachdem der Chatinhalt am Donnerstag in der betreffenden Friedensschule bekannt wurde, schaltete ein Lehrer die Polizei ein. Nach Meldungseingang wurden unverzüglich umfangreiche Ermittlungen eingeleitet und zugleich Aufregung durch viele Polizeikräfte an der Schule vermieden.

Die Befragung der beiden Buben ergab schließlich, dass die Äußerungen zu keinem Zeitpunkt ernst gemeint waren und somit auch keinerlei Gefahr bestanden hatte. Mit den beiden 13-Jährigen wurden im Beisein ihrer Eltern ein belehrendes Gespräch geführt.

