Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrunkenes Mädchen, Unfälle, Einbruch, Diebstahl

Waiblingen (ots)

Waiblingen: Betrunkenes Mädchen aufgefunden

Total betrunken und mit abgeschlagenen Zähnen wurde am späten Mittwochabend ein 14 Jahre altes Mädchen am Waiblinger Bahnhof gemeldet. Das Mädchen konnte sich nicht mehr verständlich äußern und auch nicht mehr auf den Beinen halten. Passanten die 14-Jährige gegen 23:00 Uhr am Stuttgarter Bahnhof angetroffen, mit dem Zug nach Waiblingen genommen und von dort die Polizei gerufen. Das Mädchen wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend von einer Streifenbesatzung einem Betreuer übergeben. Die 14-Jährige war seit Mittwoch aus einer Wohngruppe aus dem Landkreis verschwunden und seitdem vermisst. Wie es zu den Verletzungen an den Zähnen kam, konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden.

Backnang: Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der K 1831 zwischen Oberschöntal und Neuschöntal begegneten sich in einer Kurve am Mittwochvormittag eine 78-jährige Renault-Fahrerin und eine 33-jährige Mazda-Fahrerin. Beide fuhren nicht äußerst rechts, weshalb es im Kurvenbereich zum Unfall kam. Bei der Kollision gegen 10.30 Uhr entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Remshalden: Radfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 37 Jahre alter Radfahrer am Mittwoch bei einem Sturz in der Seegasse zugezogen. Der Mann hatte gegen 17:20 Uhr einen Feldweg befahren und war hierbei alleinbeteiligt gestürzt. Er musste vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert werden.

Waiblingen: Radfahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet

Einen 25 bis 30 Jahre alten Radfahrer sucht die Polizei nach einer Unfallflucht in Waiblingen. Der Unbekannte hatte am Mittwoch, um 17:04 Uhr den Gehweg Am Stadtgraben in Richtung Schmidener Straße befahren und hierbei eine 81 Jahre alte Fußgängerin erfasst. Die Dame stürzte und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Sie musste vom Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Radfahrer war nach dem Unfall in Richtung Talstraße geflüchtet. Er hatte eine kräftige Statur und trug einen Vollbart. Er war mit einer hellen Jeans, einem hellen T-Shirt und einer dunkelgrünen Bomberjacke bekleidet. Er war mit einem roten Mountainbike unterwegs und hatte einen Stoffbeutel mit Pfandflaschen mitgeführt. Zeugenhinweise zu dem Radfahrer erbittet das Polizeirevier Waiblingen, Telefon 07151/950-422.

Schorndorf: Seniorin bestohlen

Eine 93 Jahre alte Dame wurde am Mittwochnachmittag Opfer eines Taschendiebstahls. Die Seniorin hatte sich zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr in einem Kaufhaus in der Höllgasse aufgehalten, als sie von einer etwa 50 Jahre alten Frau kontaktiert wurde. Diese gab durch Gesten vor gehörlos zu sein und Geld zu benötigen. Hierbei fasste sie der Seniorin in die Handtasche und entwendete 400 Euro Bargeld. Die Täterin war circa 50 Jahre alt, circa 170 cm groß und hatte lichtes Haar und trug ein hellblaues Kleid. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf, Telefon 07181/204-0.

Welzheim: 14-Jähriger BMX-Fahrer schwer verletzt

Ein 14 Jahre alter Junge musste am Mittwoch nach einem Sturz vom BMX-Rad mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Junge hatte sich gegen 13:00 Uhr auf dem Skaterplatz in der Murrhardter Straße aufgehalten und war nach einem Sprung über eine Rampe gestürzt. Hierbei hatte er sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Einen Fahrradhelm hatte der Junge nicht getragen. Er wurde zunächst von Rettungsdienst und Notarzt versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Fellbach: Einbrüche

Ein Einbrecher ist am Mittwoch, zwischen 16:30 Uhr und 19:10 Uhr, in eine Firma in der Daimlerstraße eingedrungen. Der Unbekannte hatte mehrere Türen eingetreten und eine Geldkassette mit mehreren tausend Euro Bargeld entwendet. Der Sachschaden wurde auf circa 1.000 Euro beziffert.

Bereits zwischen Freitag, 15.03.2019 und Mittwoch 20.03.2019 drang ein unbekannter Täter in eine Wohnung im Kelterweg ein. Er war über eine Rankpflanze auf einen Balkon geklettert und hatte die Balkontür aufgebrochen. Über das Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Sachschaden wurde auf circa 500 Euro beziffert. Fellbach: Geparkter Mercedes gestreift

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch, zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr einen geparkten Mercedes gestreift, der am Berliner Platz abgestellt war. Hierbei war ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstanden. Der Unfallverursacher, bei dem es sich vermutlich um einen Fahrradfahrer handelte, hatte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach, Telefon 0711/5772-0.

