Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: 33-Jähriger ausgeraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein 33-jähriger Duisburger hat gestern Abend (19. März, 20:15 Uhr) bei der Polizei Anzeige erstattet. Der junge Mann gab an, dass ihn zwei Unbekannte in den Abendstunden auf der Straße "In den Peschen" mit einem Messer bedroht und so gezwungen haben sollen, seine hochwertige Rolex im Wert von etwa 6.800 Euro und sein Bargeld herauszugeben. Nachdem er den beiden rund 1,80 Meter großen Männern seine Wertsachen gegeben hatte, rannte das Duo in Richtung Volkspark. Die Kripo (KK 13) sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Die beiden Männer trugen zur Tatzeit dunkle Kapuzenjacken und enge Jeans. Hinweise bitte telefonisch unter der Rufnummer 0203 280-0.

