Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bild-Infos

Download

Ludwigshafen - Oggersheim (ots)

Am Samstag, den 31.08.2019, gegen 10:40 Uhr, stieß ein VW Sharan beim Einfahren vom Parkplatz des Hornbach-Baumarktes in den Fließverkehr der Oderstraße mit einem vorfahrtsberechtigten Tesla zusammen. Beide Fahrzeuge verkeilten sich derart, dass der VW auf der Motorhaube des Tesla "aufgebockt" wurde. Durch die Rettungskräfte musste die Unfallörtlichkeit abgesichert werden. In beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus. Zwei Fahrzeuginsassen wurden verletzt. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden (ca. 50.000 Euro). Es kam zwischen 10:45 und 12:00 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Gewerbegebiet "Westlich B9".

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell