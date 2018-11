POL-WHV: Erfolgreiches Zusammenspiel vieler Faktoren kann den versuchten Einbruch ins Gemeindehaus aufklären - Tatortarbeit erfolgreich

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Als erstes rief eine aufmerksame Zeugin die Polizei an, als zweites konnten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes dank der guten Beschreibung der Personen in Tatortnähe zwei Tatverdächtige feststellen und zuletzt passt aufgrund der guten Tatortarbeit auch die Spurenlage und damit die Zuordnung zum Täter.

Was war passiert?

Wie die Polizei bereits mitteilte, wurde die Polizei am späten Montagabend des 15.10.2018 gegen kurz nach 21 Uhr in die Werftstraße alarmiert. Eine aufmerksame Zeugin beschrieb den Beamten am Telefon, dass sie gerade beobachten würde, wie einer von zwei Männern gegen einen Wandstrahler des dortigen Gemeindehauses treten würde.

Anschließend hätte einer der beiden Männer einen Gegenstand aus einem Rucksack entnommen und wäre hinter die Gebäudeseite verschwunden. Im Rahmen der sofortigen Fahndung erhielten die eingesetzten Beamten die Information, dass die beiden Männer sich nun mit unbeleuchteten Fahrrädern in Richtung der Peterstraße entfernen würden.

Aufgrund der guten Personen- bzw. Fahrradbeschreibung konnten die Beamten in Tatortnähe zwei Männer feststellen, auf die die Beschreibung passte. Bei der sich anschließenden Durchsuchung in einer mitgeführten Tasche fanden die Beamten außerdem u.a. einbruchstypisches Werkzeug.

Die im Anschluss erfolgte kriminaltechnische Untersuchung der Spuren ergab den Treffer und damit die Zuordnung zum Täter. Bei den beiden im Tatverdacht stehenden Personen handelt es sich um einen 22- und einen 39-Jährigen. Der jüngere der beiden hat keinen festen Wohnsitz, der andere kommt aus Wilhelmshaven.

"Hier haben viele Faktoren zum polizeilichen Erfolg geführt!" lobt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Das aufmerksame Beobachten der Zeugin, die uns sofort alarmierte, hat alles in Gang gebracht!"

Dank der anschließenden erfolgreichen Fahndungsmaßnahmen, der guten Tatortarbeit und dem Treffer bei der kriminaltechnischen Untersuchung, konnte dieser versuchte Einbruch polizeilich aufgeklärt werden!

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell