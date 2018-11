POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen und den beschädigten Pkw

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am Samstag, 24.11.2018 kam es in der Zeit von 13:30 - 14:30 Uhr in Voslapp zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Flutstraße wurde ein auf einem Verbrauchermarktparkplatz geparkter, brauner Pkw Peugeot angefahren und hinten links beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall bzw. zum flüchtenden und beschädigten Pkw geben können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell