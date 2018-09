POL-KS: Kassel: Grünphase verschlafen, äußerst rasant unterwegs: Zwei nicht verkehrstaugliche Fahrer verrieten sich selbst

Kassel (ots) - Zwei nicht verkehrstaugliche Fahrer verrieten sich in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Kasseler Innenstadt unabhängig voneinander selbst. Ein 24-Jähriger aus Melsungen hatte früh am Abend, gegen 17:20 Uhr, vor den Augen einer Streife in der Rudolf-Schwander-Straße an der Ampel eine komplette Grünphase "verschlafen". Als er schließlich beim nächsten "Grün" losfuhr, bog er falsch ab, woraufhin ihn die Streife anhielt. Wie sich herausstellte, war der 24-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weshalb er sich nun wegen einer Straftat verantworten muss. Für ihn endete die Fahrt zudem an Ort und Stelle. Auch der zweite Fahrer verriet sich selbst. Eine andere Streife des Innenstadtreviers stellte gegen 2:30 Uhr auf der Wolfhager Straße einen Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fest. Trotz der sofortigen Verfolgung des Wagens durch die Untere Königsstraße und die Kurt-Schumacher-Straße konnten sie den rasanten Fahrer erst am Altmarkt stoppen. Wie sich herausstellte, stand der 58-Jährige aus Niestetal offenbar unter Kokaineinfluss. Er musste die Beamten zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle begleiten und sich nun wegen der Drogenfahrt verantworten.

