POL-KS: Bundesstraße 7 (Calden): Folgemeldung 2 zum Brand eines Linienbusses: B 7 wegen Bergung und Fahrbahnschäden weiterhin voll gesperrt

Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 9:47 und 10:06 Uhr veröffentlichte Erst- und Folgmeldung zu dem Brand.)

Die Bundesstraße 7 im Landkreis Kassel ist nach dem Brand des Linienbusses weiterhin voll gesperrt. Aufgrund der aufwendigen Bergung des völlig ausgebrannten Busses sowie möglicherweise notwendiger Arbeiten an der durch den Brand beschädigten Fahrbahn kann die Dauer der Sperrung derzeit nicht abgesehen werden. Der aus Kassel kommende Verkehr wird momentan in Höhe Espenau-Schäferberg umgeleitet, in der Gegenrichtung ist die Sperrung und Umleitung in Calden eingerichtet. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich, wenn möglich, weiträumig zu umfahren.

Die genaue Ursache des Brandes ist noch nicht abschließend geklärt. Hinweise auf eine andere als eine technische Ursache haben sich bislang nicht ergeben. Der Schaden an dem Gelenkbus beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 100.000 Euro. Personen waren bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen.

Infolge der großen Hitzeentwicklung ist bei dem Brand auch die Fahrbahn der Bundesstraße beschädigt worden. Erst nach der Bergung des Busses kann der Schaden durch die zuständige Straßenmeisterei abschließend bewertet und entschieden werden, ob die Straße möglicherweise für sofort notwendige Folgearbeiten gesperrt bleiben muss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell