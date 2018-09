POL-KS: Niestetal (Landkreis Kassel): Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Kassel (ots) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw sind am gestrigen Dienstagnachmittag in Niestetal im Landkreis Kassel zwei Erwachsene und drei Kleinkinder verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht worden. Nach ersten Erkenntnissen zog sich die aus Niestetal stammende 58-jährige Fahrerin des einen Wagens schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Der aus Kassel stammende 27 Jahre alte Fahrer des anderen Pkw und seine im Auto sitzenden ein, zwei und sechs Jahre alten Kinder wurden leicht verletzt. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 14:50 Uhr im Ortsteil Sandershausen auf der Hannoverschen Straße, unweit der Grenze zur Stadt Kassel. Der 27-Jährige war mit einem Opel Zafira aus Richtung Heiligenröder Straße in Richtung Kassel unterwegs, die 58-Jährige fuhr mit ihrem Mini in entgegengesetzter Richtung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war offenbar die Frau in Höhe einer Tankstelle aus unbekannten Gründen nach links von ihrem Fahrstreifen abgekommen und auf die Gegenfahrbahn gefahren, wo sie frontal mit dem Opel zusammenstieß. An beiden Wagen war dadurch ein Totalschaden entstanden. Die Schadenshöhe beim Mini beziffern die Beamten auf ca. 45.000 Euro, beim Opel Zafira auf etwa 15.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Aufgrund des Unfalls musste die Hannoversche Straße vorübergehend für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

