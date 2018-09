POL-KS: Bundesstraße 7 (Calden): Folgemeldung zum Brand eines Linienbusses: B 7 aktuell voll gesperrt

Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 9:47 Uhr, veröffentlichte Erstmeldung zu dem Brand.)

Wie die am Einsatzort eingetroffenen Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, steht der Linienbus im Bereich der sogenannten Brandkurven im Vollbrand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an. Außer dem Fahrer hatten sich keine Personen in dem Fahrzeug befunden, da der Bus gerade in Betriebshof einrücken sollte. Der Fahrer hatte sich ebenfalls rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Nach erster Einschätzung der eingesetzten Beamten kommt ein technischer Defekt als Brandursache in Betracht. Die Ermittlungen dauern an.

Die Bundesstraße 7 ist derzeit zwischen Calden und der Abfahrt zur B 83 in Richtung Hofgeismar in beide Richtungen voll gesperrt. Die Dauer der der Sperrung kann momentan noch nicht abgesehen werden.

Derzeit gilt folgende Umleitungsempfehlung: B 83 bis Burguffeln und K 47 nach Calden und umgekehrt.

Wir berichten nach.

