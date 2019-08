Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Jugendliche werfen Steine auf die Straße

Uslar (ots)

K444 -zwischen Uslar und Schoningen (js) Am 20.08.19, zwischen 13.00 und 13.45 Uhr, wurde mehrfach gemeldet, dass Personen Steine und Äste auf vorbeifahrende Fahrzeuge werfen würden. Den Verkehrsteilnehmern sei es nur durch starkes Bremsen und Ausweichen im Kurvenbereich möglich gewesen, einen Verkehrsunfall zu verhindern. Die eingesetzten Polizeibeamte können auf dem parallel zur Straße befindlichen Waldweg zwei Personen feststellen. Die werfen weiterhin Äste in Richtung Fahrbahn. Auf Ansprache flüchten beide in Richtung Straße. Die Beamten verfolgen die Personen im unwegsamen Gelände und können sie stellen. Es handelt sich dabei um zwei Jugendliche aus Uslar, die den Beamten hinlänglich bekannt sind. Nach einer deutlichen Ermahnung und Fertigung einer Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden die beiden Jugendlichen den Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell