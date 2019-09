Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190902-2: Auto stieß mit Fahrrad zusammen - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Glescher Weg/Kolpingstraße wurde ein Radfahrer schwer verletzt.

Eine 58-jährige Autofahrerin fuhr am Samstag (31. August) gegen 09:00 Uhr auf der Kirdorfer Allee aus Richtung des Kreisverkehrs Kirdorfer Allee/Feldstraße kommend. An der Einmündung zur Kolpingstraße beabsichtigte sie, nach links auf die Kolpingstraße abzubiegen. Dabei stieß sie mit einem 51-jährigen Radfahrer aus Frechen zusammen, der auf dem Glescher Weg in Richtung Kirdorfer Allee fuhr. Der Radfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Angehörige kümmerten sich um sein Fahrrad. (nh)

