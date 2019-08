Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190830-1: Brand im Berufskolleg - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

Am Freitag (30. August) erhielt die Polizei im Rhein-Erft-Kreis um 02:00 Uhr Kenntnis über einen Brand in der Anna-Herrmann-Berufsfachschule in der Rathausstraße in Horrem. Bei Eintreffen quoll Rauch aus einer rückwärtigen Zugangstür. Herausgestellt hat sich dann, dass ein Computerraum im ersten Obergeschoss betroffen war. Für die Dauer der Löscharbeiten durch die Feuerwehr wurde die Rathausstraße zwischen der Straße "Weißer Weg" und der Hauptstraße für den Verkehr gesperrt. Die Brandursache steht derzeit nicht fest, der Brandort ist beschlagnahmt.

Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth sucht Zeugen und fragt: Wer hat im tatrelevanten Zeitraum Verdächtige rund um die Schule gesehen und kann Angaben zu ihnen machen? Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bm)

