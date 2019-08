Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190829-2: Einkaufswagen gestohlen - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Filialleiter eines Verbrauchermarktes zeigte den Diebstahl von 49 Einkaufswagen an. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl ermittelt derzeit in einem eher ungewöhnlichen Fall des Diebstahls: Unbekannte entwendeten in einem Zeitraum von etwa zwei Monaten von einem Verbrauchermarkt in der Kölnstraße insgesamt 49 Einkaufswagen. Diese waren in einem Unterstand abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zum Verbleib dieser Einkaufswagen machen? Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (bm)

