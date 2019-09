Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190902-1: Fahrradunfall auf Feldweg - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitag (30. August) sind auf einem Feldweg an der Landesstraße (L) 162 zwei Radfahrer kollidiert. Ein 80-jähriger Mann stürzte und verletzte sich schwer.

Zwei befreundete Radfahrer fuhren gegen 18:00 Uhr auf dem Feldweg aus Richtung Marienfeld kommend in Richtung L 162. Als der vordere Fahrer, ein 58-jähriger Kerpener, einen vor dem Duo fahrenden 80-jährigen Pedelec-Fahrer links überholen wollte, scherte der 80-Jährige auf gleicher Höhe nach links aus und touchierte mit seinem Vorderrad das Hinterrad des 58-Jährigen. Dabei kam der Senior zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 58-Jährige sowie auch dessen Freund (58) blieben unverletzt. Polizisten nahmen das Zweirad des Seniors zur Eigentumssicherung in ihre Obhut. (nh)

