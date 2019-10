Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: VW Polo-Fahrer bei Unfall verletzt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 19-jähriger VW Polo-Fahrer war am Mittwoch kurz vor 17 Uhr auf der B 39 von Sinsheim in Richtung Kirchardt unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten. Er kam abseits der Straße im Wald mit seinem VW zum Stillstand. Der 19-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu, benötigte vor Ort aber keine medizinische Versorgung. Den Schaden beziffert die Polizei auf über 2.000 Euro.

