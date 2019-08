Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Cleebronn/Tripsdrill: Verursacher von Verkehrsunfallflucht gesucht

Landkreis Heilbronn (ots)

Am Freitag, 02.08.2019, zwischen 10.00 Uhr und 18.15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Er-lebnispark Tripsdrill, ein schwarzer Opel Astra mit LB-Kennzeichen auf der rechten Fahrzeug-seite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Das geschädigte Fahrzeug stand auf der linken Parkplatzseite in der zweiten Reihe geparkt, als es zu der Beschädigung kam. Aufgrund des Schadensbildes könnte auch ein Kinderwagen oder Handkarren in Frage kommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen unter 07133/2090 zu melden.

