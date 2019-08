POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.08.2019 mit einem Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Seckach/Großeicholzheim: Vorsicht vor dem Topfverkäufer

Hochwertige Töpfe für verhältnismäßig wenig Geld wurden einem 33-jährigen Mann am Dienstag in der Großeicholzheimer Friedhofstraße verkauft. Der mit holländischem Akzent sprechende Betrüger versicherte dem gutgläubigen Käufer, dass er zwei Kartons mit angeblich hochwertigen Töpfen der Marke "Silit" verkaufen würde. Sogar ein Musterexemplar zeigte der Mann dem Interessierten. Nur 250 Euro sollen diese kosten, was ein Bruchteil des eigentlichen Preises wäre. Nachdem das Geschäft abgeschlossen war, überprüfte der Käufer seine Errungenschaften und musste feststellen, dass er Opfer eines Betruges wurde. Anstatt der versprochenen hochwertigen Töpfe, befand sich in der Verpackung minderwertige Ware. Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen und rät zu Misstrauen, wenn jemand etwas auf offener Straße verkaufen möchte. Des Weiteren, werden Zeugen sowie weitere Geschädigte darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Bretzfeld/Adolzfurt: Scheibe eingeschlagen

Zeugen einer Sachbeschädigung zwischen Dienstag, 12, und Mittwoch, 7 Uhr, in Adolzfurt sucht die Polizei. Ein Unbekannter hatte es wohl auf einen Fiat Scudo abgesehen und schlug bei diesem die linke Heckscheibe ein. Das Fahrzeug war auf einem landwirtschaftlichen Grundstück in den Adolfurter Hälden abgestellt. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sollten sich beim Polizeiposten Bretzfeld unter der Telefonnummer 07946 940010 melden

