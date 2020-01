Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dreiste Trickdiebin klaut Handtasche

Hemer (ots)

Am gestrigen Mittwoch gegen 10.45 Uhr befand sich eine 85-jährige Seniorin mit ihrem Rollator in einem Geschäft am Hademareplatz. Während die Seniorin an einem Ständer mit Glückwunschkarten stand, wurde sie durch eine ihr fremde Frau angesprochen. Diese zeigte auf eine Karte und deutete an, ob die Geschädigte ihr sagen könnte, was darauf steht. Die hilfsbereite Hemeranerin beantwortete die Frage und in ging weiter in das Geschäft.

Als sie bemerkte, dass die Frau ihr offensichtlich die Handtasche stahl und die Frau im Nahbereich zur Kasse stehen sah, begab sie sich zu dieser.

Die Frau hatte eine große Einkaufstasche dabei und aus der Einkaufstasche ragten auch zwei weitere Tragebügel. Die Geschädigte forderte von der Frau ihre Handtasche und wies auf deren Einkaufstasche. Es kam zu einem kurzen Streit und die Frau verließ zügig den Laden, ohne der Geschädigten die zuvor vom Rollator entwendete Handtasche wieder auszuhändigen.

Beschreibung der Tatverdächtigen: Ca. 185 cm groß, sehr schlank, braunes langes Haar, ca. 30 Jahre alt - sprach aktzentfrei Deutsch.

Sachdienliche Hinweise zu dem dreisten Diebstahl an der Seniorin nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

