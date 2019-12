Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Polizei sucht Unfallzeugen

Papenburg (ots)

Am Dienstag letzter Woche ist es auf einer Parkfläche am Hauptkanal rechts zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Unfall ereignete sich zwischen 14.35-15.05 Uhr in Höhe der dortigen Caritas-Station.

Dabei stießen ein VW Golf und ein Opel Zafira, welche auf den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Parkflächen abgestellt waren, zusammen. Da der Unfallhergang nicht einwandfrei feststeht, sucht die Papenburger

Polizei nun nach Unfallzeugen und bittet darum, sich unter der Rufnummer (04961)9260 zu melden.

