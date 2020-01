Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fußgänger schwer verletzt

Menden (ots)

Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall am heutigen Morgen

Am heutigen Morgen, gegen 09:40 Uhr, kollidierte ein 63-jähriger PKW-Führer aus Düsseldorf mit seinem blauen Mercedes unmittelbar hinter einem Fußgängerüberweg an der Unteren Promenade mit einem 70-jährigen Fußgänger, welcher offensichtlich unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Der Fußgänger wurde schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Bochumer Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei in Menden (Tel.: 9099-0 oder -7123) bittet nun Zeugen des Vorfalls, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.

