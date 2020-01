Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drogenfund nach Einbruch

Lüdenscheid (ots)

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Goethestraße hatte am Dienstag gleich doppeltes Pech: Bei ihr wurde eingebrochen. Als die Polizei den Einbruch aufnahm, entdeckten die Beamten an mehreren Stellen Cannabis sowie Cannabissamen. Jetzt läuft auch ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen die Frau.

