Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wietze - Einbruch in Shisha-Bar

Celle (ots)

Unbekannte Täter drangen am vergangenen Freitag (20.09.) gewaltsam in den Gästebereich einer Shisha-Bar in der Nienburger Straße ein. Hier brachen sie zwei Spielautomaten, die Kasse sowie einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Darüber hinaus ließen die Einbrecher mehrere, großvolumige, aber auch kleinere Spirituosenflaschen, Getränkedosen sowie eine Lichteffektmaschine mitgehen. Der Tatzeitraum erstreckt sich zwischen 01.00 Uhr nachts und dem frühen Abend. Nach derzeitigen Schätzungen entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Wietze entgegen unter Telefon 05146/50009-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell