Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nienhagen - Kfz-Anhänger entwendet

Celle (ots)

Unbekannte Täter stahlen in der Nacht zu heute (Dienstag, 24.09.) einen Kfz-Doppelachs-Anhänger des Herstellers Unsinn-Fahrzeugtechnik, der in der Langerbeinstraße in Fahrtrichtung der Straße "Elwerath" abgestellt war. Von einem weiteren Anhänger montierten die Täter die kompletten Rückleuchten ab und entwendeten sie. Beide Anhänger gehören einer Baufirma. Hinweise zur Aufklärung der Taten nimmt die Polizei in Wathlingen unter Tel. 05144/9866-144 oder 05144/9866-0 entgegen.

