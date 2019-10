Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Wohnungsbrand - Ursache war ein technischer Defekt

Viersen-Dülken (ots)

Wie in unserer Meldung 1182 berichtet, brannte es in der Nacht zu Sonntag (06.10.2019) in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Viersener Straße in Dülken. Zur Klärung der Brandursache zogen die Ermittler der Kriminalpolizei einen Sachverständigen hinzu. Anhaltspunkte für eine Straftat fanden sich nicht. Vielmehr gehen die Ermittler davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand auslöste. /wg (1194)

