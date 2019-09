Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Wohnungseinbruch im Einfamilienhaus

Krefeld (ots)

Am Samstag (28. September 2019), in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 20:30 Uhr, hebelten Unbekannte das Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses auf der Ringstraße auf. Nachdem die Täter sämtliche Zimmer des Hauses durchsucht hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung..

