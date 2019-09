Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Benrad-Nord: Unfallflucht - 16-jähriger Mofafahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Donnerstag (26. September 2019) hat sich ein Autofahrer unerlaubt vom Unfallort entfernt, nachdem er einem 16-jährigen Mofafahrer die Vorfahrt genommen hatte. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt.

Der Mofafahrer war um 14:55 Uhr auf der Sankt-Töniser-Straße in Richtung St. Tönis unterwegs, als ihm im Kreuzungsbereich zur Oberbenrader Straße ein Fahrer in seinem schwarzen VW (Kleinwagen) mit Viersener Kennzeichen die Vorfahrt nahm. Der Wagen scherte von der Linksabbiegerspur plötzlich auf die mittlere Fahrbahn aus. Der 16-Jährige weichte aus, stürzte auf der nassen Straße und wurde dabei leicht verletzt.

Der Autofahrer bog links ab, verlangsamte seine Fahrt zwar kurz, fuhr dann aber weiter über die Krefelder Straße und bog nach links auf die Mühlenstraße ab.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (748)

