FW-EN: Wetter - Hubschrauberlandung in den Auen

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löschgruppe Volmarstein wurde am heutigen Mittwoch um 11:10 Uhr zu einer Hubschrauberlandung alarmiert. In einem Gebäude am Dorfplatz war es zu einem medizinischen Notfall gekommen und da alle bodengebundenen Notärzte im Einsatz waren, wurde durch die Kreisleitstelle "Christoph 8" aus Lünen alarmiert. Da es in der Nähe zu der Einsatzstelle keinen geeigneten Landeplatz gab, wurden durch die Einsatzkräfte die Ruhrauen vorgeschlagen. Nachdem der Hubschrauber dort sicher gelandet war, wurde der Notarzt mit einem Zubringerfahrzeug zum Patienten gebracht. Nach der Behandlung vor Ort wurde der Patient mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Nach einer guten halben Stunde konnte der Hubschrauber wieder Richtung Heimat starten und die Maßnahmen vor Ort konnten beendet werden. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch die Polizei vor Ort.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

