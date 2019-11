Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Baum auf Fahrbahn

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löschgruppe Volmarstein wurde am frühen Donnerstagmorgen um 03:19 Uhr zu einem umgestürzten Baum auf der Hagener Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ehrenamtlichen Einsatzkräfte war aus dem dortigen Hang ein Baum, samt Wurzelwerk, umgestürzt und versperrte komplett die Fahrbahn. Zunächst wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet und in Zusammenarbeit mit der Polizei vollständig gesperrt. Durch eine Einsatzkraft wurde eine Motorsäge vorgenommen und der Baum damit zerkleinert. Nachdem die Fahrbahn gereinigt worden war, konnten die Einsatzkräfte nach einer guten Stunde zurück in ihre Betten.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell