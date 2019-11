Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Verkehrsunfall in Oberwengern

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löschgruppe Wengern wurde am Samstag, 16.11.19 um 15:33 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Oberwengerner Straße, Ecke Hoffmann-von-Fallersleben-Straße alarmiert. Hier war ein Kradfahrer aus ungeklärter Ursache gestürzt. Aufgrund des Sturzes liefen aus dem Krad Betriebsmittel aus. Diese wurden mit Bindemittel abgestreut und anschließend wieder aufgenommen. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gefahren. Abschließend wurde die Unfallstelle an die Polizei übergeben und die neun ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach einer halben Stunde am Gerätehaus beenden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell