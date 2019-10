Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Hilfeleistungseinsatz wegen verschlossener Wohnungstür

Wetter (Ruhr) (ots)

Ein Hilfeleistungseinsatz mit dem Alarmstichwort "P-Tür" erforderte am Mittwochmorgen um 08:50 Uhr das Ausrücken der Feuerwehr Wetter.

In einem Wohnhaus in der Straße Am Hilligloh wurde eine hilflose Person in ihrer Wohnung vermutet. Hier brauchte die Feuerwehr allerdings nicht mehr tätig werden. Die Erkundung ergab, dass ein Nachbar einen Zweitschlüssel der betreffenden Wohnung hatte und diesen auch sofort zur Verfügung stellte. Polizei und Rettungsdienst konnten so schnell die Wohnung kontrollieren, fanden aber zum Glück keine Person vor. Die Tür wurde wieder verschlossen und der Schlüssel abermals in die Obhut des Nachbarn gegeben. Eine genaue Recherche ergab, dass sich der Bewohner bereits seit einigen Tagen im Krankenhaus befindet. Einsatzdauer für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei hier ca. vierzig Minuten.

