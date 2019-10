Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - unklare Rauchentwicklung im Ortszentrum von Wengern

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löschgruppe Wengern wurde am frühen Sonntagmorgen um 04:43 Uhr aus den Betten geholt. Zunächst war der Schreck auch sehr groß, denn auf den Meldern stand die Adresse des eigenen Gerätehauses. Aber schnell klärte sich auf, dass die Einsatzstelle diese nicht sein sollte. Sondern ein RTW hatte auf dem Weg zum Krankenhaus eine Rauchentwicklung bzw. einen Feuerschein in Richtung Wengern gesehen hatte. Nach kurzer Erkundung konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich um eine normale Rauchentwicklung aus einem Schornstein eines Industriebetriebes im Gewerbegebiet "Auf der Bleiche". Dementsprechend konnte der Einsatz nach guten 20 Minuten beendet werden und die ehrenamtlichen Kräfte konnten zurück in ihre Betten.

