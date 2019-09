Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Quad-Fahrer weicht entgegenkommende Pkw aus und wird schwer verletzt

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

Am Dienstag, gegen 21.00 Uhr, fuhr ein 40-jähriger Mann aus St. Tönis mit seinem Quad auf der Düsseldorfer Straße in St. Tönis aus Richtung Vorster Straße in Richtung Biwak. Plötzlich scherte ein Wagen des Gegenverkehrs aus und überholte. Dabei fuhr er frontal auf den St. Töniser zu. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Quad-Fahrer aus, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, streifte einen Baum und stürzte in den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Dabei zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst. Auf Grund der guten Fahrzeug- und Fahrerbeschreibung durch Zeugen fanden die Einsatzkräfte bei der Fahndung das Fahrzeug samt Fahrer. Dem 43-jährigen Kempener, der unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein stellten die Einsatzkräfte sicher. /wg (1069)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell