Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ennepetal (ots)

Am 13.09.2019, gegen 08:10 Uhr, befährt eine 66 jährige Ennepetalerin die Milsper Straße in Fahrtrichtung Wilhelmstraße. In Höhe der Hausnummer 133 kollidiert sie mit einem am Fahrbahnrand stehenden Pkw. In dem Pkw befindet sich eine 19 jährige Ennepetalerin. Diese wird beim Aufprall leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell