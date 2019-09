Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Diebe brechen in Gartenhaus ein

Schwelm (ots)

In der Zeit vom 08.09.2019, 19:00 Uhr bis 12.09.2019, 20:00 Uhr kletterten die unbekannten Täter über das Gartentor eines Grundstücks an der Ehrenberger Straße. Am dortigen Gartenhaus schraubten sie die Scharniere der Eingangstüre ab und verschafften sich so Zutritt. Sie entwendeten diverse Werkzeuge sowie ein Soundsystem, Kabel und ein Mikrofon.

