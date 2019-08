Polizei Homberg

POL-HR: Körle: Zwei hochwertige Drucker aus Kfz-Werkstatt gestohlen

Homberg (ots)

Körle Einbruch in Kfz-Werkstatt Tatzeit: 24.08.2019, 22:00 Uhr bis 25.08.2019, 07:30 Uhr Einen Plotter und einen 3D-Drucker entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Samstag zu Sonntag aus einer Kfz-Werkstatt "An der Eiche". Die Täter brachen ein Fenster aus seinem Rahmen und stiegen anschließend in die Werkstatträume ein, wo sie sämtlichen Räume und Schränke durchsuchten. Sie entwendete einen Plotter (Schneiddrucker) sowie einen 3D-Drucker im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/ 70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

